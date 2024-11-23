Отмечается, что проблемы возникли даже в Китае.

Банки даже в дружественных России странах отказываются обслуживать карты российского "Газпромбанк". Это произошло после того, как США ввели санкции в отношении этого банка.

Российское пропагандистское агентство ТАСС пишет, что после введенния ограничений девять стран уже прекратили обслуживать карты UnionPay, которые выпускает "Газпромбанк".

В частности, от сотрудничества отказались в:

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Венгрии;

Вьетнаме;

Германии;

Казахстане;

Катаре;

Турции;

ОАЭ;

Таиланде.

Кроме того, сообщалось о проблемах с картами "Газпромбанка" в Китае. Отмечается, что клиент не смог снять деньги в банкомате ICBC.

Санкции США против "Газпромбанка" - - главные новости

Вашингтон ввел против одного из крупнейших банков Российской Федерации санкции. Причиной послужило то, что Москва использовала его для закупок военной техники и выплат военным и их семьям.

При этом европейские страны, которые до сих пор покупают российский газ, платят за поставки именно через "Газпромбанк". Таким образом, введение санкций может закрыть эту возможность.

В свою очередь в Венгрии заявили, что введение санкций США в отношении "Газпромбанка" ставит под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран Центральной Европы.

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