Страна до сих пор покупает у России газ.

В Венгрии заявили, что введение американских санкций против "Газпромбанка" ставит под угрозу энергетическую безопасность некоторых стран Центральной Европы.

Как передает Bloomberg, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто встречается в Стамбуле с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии и Сербии. Во время выступления он назвал действия Соединенных Штатов Америки "атакой на суверенитет" этих стран:

"Венгрия благодарна Турции, Болгарии и Сербии за обеспечение очень безопасного, очень надежного и очень стабильного транзита. Вместе мы найдем решение для обеспечения безопасности наших энергопоставок".

Санкции против Газпромбанка

На днях стало известно, что Соединенные Штаты Америки ввели против одного из крупнейших банков России санкции. Причиной послужило то, что Москва использовала его для закупок военной техники и выплат своим военнослужащим и их семьям.

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Как известно, европейские страны, которые до сих пор покупают российский газ, платят за поставки именно через "Газпромбанк". Введение американских санкций может закрыть для них эту возможность.

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