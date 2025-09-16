Президент Румынии сообщил, что были проведены предварительные обсуждения этого вопроса со специалистами.

Румыния "скорее" не поддерживает установление бесполетной зоны над Украиной, но эта позиция может быть пересмотрена. Об этом заявил президент Никушор Дан в интервью, пишет Agerpres.

По его словам, были проведены предварительные обсуждения этого вопроса с представителями власти, военными, специалистами по внешней политике.

"Сейчас - скорее нет. Но, в зависимости от развития событий, мы можем пересмотреть... Существуют международные обычаи относительно того, что значит быть в конфликте или нет. И по этому вопросу, согласно некоторым интерпретациям, делать это определенным образом означает вступать в конфликт", - заявил Дан.

Издание напомнило, что накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что создание НАТО бесполетной зоны над Украиной Россия будет считать объявлением войны.

"Реализация провокационной идеи Киева и других идиотов по созданию бесполетной зоны над "Украиной" и предоставление странам НАТО разрешения сбивать наши дроны будет означать только одно: войну НАТО с Россией", - сказал российский политик.

Создание бесполетной зоны над Украиной

После того, как российские дроны атаковали Польшу, политики и эксперты снова подняли тему создания бесполетной зоны над Украиной. Так, по мнению дипломата, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США 2015-2019 годов Валерия Чалого, Украине следует предлагать Польше совместный контроль воздушного пространства, потому что, по его словам, "у нас есть соглашения, которые это позволяют". В таком случае, отметил Чалый, российские беспилотники или самолеты можно было бы сбивать еще до того, как они долетят до польской границы.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Западу следует подумать над тем, чтобы сбивать российские ракеты над Украиной. Он считает, что Польша к этому технически готова, но это решение она не может принять самостоятельно, "а только вместе со своими союзниками".

Также группа западных военных экспертов и представителей гражданского общества на страницах французской газеты Le Monde опубликовала статью-обращение с предложением отправить авиацию НАТО в Украину. Они считают, что в новой реальности Европа больше не может полагаться на стратегию пассивной обороны, которая заключается в сбивании БпЛА над собственной территорией. Подписанты предлагают "сосредоточить свою защиту выше по течению": начать перехватывать российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины, защищая и себя, и гражданское население Украины.

