Она может наносить удары по средствам ПВО и использует суборбитальную траекторию.

Траектория российской баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж" делает ее почти неуловимой для противовоздушной обороны.

Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире День.LIVE. Он рассказал, что РС-26 "Рубеж" является модернизированной версией РС-24 "Ярс", с подобными характеристиками, но с возможностью нести как ядерную, так и конвенционную боевую часть.

Криволап пояснил, что ракета может наносить удары по объектам инфраструктуры, системам связи, командным пунктам и средствам ПВО и использует суборбитальную траекторию.

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"Дальность этой ракеты - 6000 км. А траектория у нее такая - она взлетает почти на суборбитальную траекторию, это 100-200 км может быть. Затем разгоняется, отделяется от нее вторая ступень этой ракеты, затем головки, когда входят в более плотные слои атмосферы, начинают разделяться и тогда уже падают. В этой траектории есть минимальное расстояние", - рассказал эксперт.

Удар межконтинентальной баллистической ракетой по Украине

Сегодня утром РФ впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. Это первое боевое применение такого оружия в мире.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на этот дур. По его словам, в этот день "наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, как он боится".

"Боится настолько, что применяет уже новые ракеты. И ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой", - сказал президент.

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