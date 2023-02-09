Он объясняет, ссылаясь на жалобы налогоплательщиков, что начать полноценную работу этой инициативы невозможно в следующем году в условиях войны.

Профессор, эксперт GrowfordInstitute Константин Швабий подчеркивает необходимость отложить на один-два года "электронной акцизной марки" (системы обнаружения и отслеживания табачных изделий), ведь бизнесу нужно время для подготовки к ее запуску.

Принятые Радой в первом чтении законопроекты №8286 и №8287 предусматривают введение "электронной акцизной марки" уже с 2024-го. Но в стране идет война, поэтому подготовка к такому шагу может оказаться невозможной, написал Швабий в своей колонке для "БизнесЦензор".

Да, такая инициатива актуальна из-за высокого уровня нелегальной торговли сигаретами, но она имеет ряд недостатков. "Ставятся достаточно амбициозные цели, для достижения которых не имеем соответствующих сил и средств", – отметил эксперт.

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По его словам введение "электронной акцизной марки" сложное в цифровом и техническом аспектах. Поэтому он называет вполне оправданным отсрочку внедрения ЕАМ на год или два с обязательной проверкой функционирования системы в тестовом режиме на начальном этапе.

Швабий объясняет, ссылаясь на жалобы налогоплательщиков, что начать полноценную работу этой инициативы невозможно в следующем году в условиях войны, ведь нужно провести модернизацию производственного процесса и инвестировать в новое оборудование. Также нужно время для подготовки Минцифры, Государственной налоговой и таможенной службам.

"Если необходимые подготовительные работы не будут проведены должным образом, рискуем в очередной раз оказаться в ситуации, когда механизм ЕАМ не будет работать..., а нелегальный рынок подакцизной продукции будет жить в стороне от всего этого полноценной жизнью", – отмечает эксперт.

Ранее вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что министерство и Государственная налоговая служба запустят антикоррупционный проект "е-Акциз". Пилотной сферой использования электронных марок, по его словам, станет алкогольная продукция.

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