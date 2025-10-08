В Верховной Раде должен голосоваться законопроект №13628. Среди его положений есть опасное требование, обязывающее производителей табачных изделий добавлять долю украинского табака в конечный продукт.

Об этом в своем блоге на Цензор.нет пишет экономист Борис Кушнирук.

"Основная проблема заключается в том, что табак - это растение, происходящее из Америки. Там его начали культивировать тысячелетия назад. Оно требует теплого, тропического или субтропического климата. Однако климатические условия Украины существенно отличаются от латиноамериканских, и наши аграрии не могут гарантировать высокую урожайность, и главное - надлежащего качества сырья. Соответственно, попытки заставить международные табачные компании покупать сырьевой табак у украинских аграриев создает ряд значительных проблем",- подчеркнул он.

По словам эксперта, такое обязательство открывает и путь к коррупции: "Бизнес будет вынужден постоянно доказывать происхождение сырья, что открывает пространство для коррупционных злоупотреблений и давления из-за риска потери лицензии".

По мнению экономиста, отсутствие четких правил контроля качества и методики проверки доли украинского табака также будет стимулировать схемы с фальшивыми документами, как это уже было в 90-х годах с сомнительным "украинским" табачным импортом.

"Установленные квоты (2-5% в течение 2027-2029 годов) не учитывают влияния погоды, или войны, что делает их практически недостижимыми и создает риски для лицензирования производителей. Такие фиксированные требования являются нереалистичными. Кроме того, это напрямую противоречит международным нормам и принципам конкуренции. Квоты на сырье создают неравные условия для импорта, фактически вводя скрытый протекционизм. Это является нарушением статьи III ГАТТ (1947), согласно которой внутренние нормы не могут дискриминировать импортные товары",- подчеркнул Кушнирук.

Он считает, что ограничение свободы выбора поставщиков для международных компаний противоречит основам рыночной экономики. Поэтому такие квоты лишь спровоцируют перенос производства за границу что, соответственно, увеличит импорт готовых сигарет. А это неизбежно ударит по бюджету и может привести к остановке производства и сокращению рабочих мест.

Законопроект также содержит дополнительные требования к технологическому циклу и функций контроля, которые дублируют те, что уже существуют. Это, отмечает аналитик, только усложнит администрирование отрасли и повысит себестоимость продукции.

"Министерство финансов прогнозирует ежегодные налоговые потери от этой новации до 3,6 млрд грн. Если уж кто-то действительно заботится о судьбе отечественных аграриев, которые выращивают табак, то следует вводить льготное финансирование, дотации, инвестиции в технологии и целевые программы развития",- добавил эксперт.