Украинская тяжелая промышленность, несмотря на масштабные разрушения и резкое падение производства в течение последнего десятилетия, сохраняет весомую роль в национальной экономике и продолжает удерживать позиции на мировых рынках. В 2024 году горно-металлургический комплекс обеспечил 7,2% ВВП Украины и остается одним из крупнейших инвесторов в промышленность: даже в военных условиях объем вложений в сектор достиг 650 млн долларов, что составляет почти 20% всех промышленных инвестиций страны.

Промышленность пережила три волны ударов: аннексию и боевые действия 2014 года, потерю Мариуполя в 2022-м и системные энергетические кризисы, сопровождающие страну с начала полномасштабного вторжения.

В 2013 году Украина производила 33 млн тонн стали и входила в число крупнейших мировых игроков. Но уже в 2014-2021 годах производство сократилось до 22 млн тонн, а после разрушения "Азовстали" и комбината им. Ильича объемы упали до 6 млн тонн в 2022 году - самого низкого показателя в истории независимой Украины. Впрочем, после возобновления работы морского коридора ситуация частично улучшилась - в 2024 году выплавка стали выросла до 7,5 млн тонн.

Также Украина остается важным игроком на глобальном рынке сырья: в прошлом году мы экспортировали 33,7 млн тонн железной руды и 1,3 млн тонн чугуна - это существенные объемы, если учесть близость предприятий к фронту, разрушенную логистику и зависимость от нестабильной энергосистемы.

Сейчас отрасль работает в убыток, но продолжает поддерживать экономику и сохранять рабочие места: по оценкам GMK Centre, одно рабочее место в металлургии создает до 4-5 рабочих мест в смежных отраслях, а дефицит кадров, который усилился из-за мобилизации и релокации населения, влияет на стабильность целых промышленных регионов. Содержание работников и частичное финансирование простоя стали необходимостью: без людей восстановить производство после войны будет невозможно.

Сейчас самым тяжелым испытанием для металлургов, помимо войны, является стремительный рост тарифов, прежде всего на электроэнергию и грузовые перевозки. В ЕС важную роль в поддержке тяжелой промышленности играет государство: правительства системно компенсируют металлургам высокие энергетические и даже логистические расходы. В Украине же стоимость электроэнергии, как и грузовые железнодорожные перевозки, иногда дороже, чем в странах ЕС.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа "Укрзализныци", бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.