Такое решение президента США усугубляет конфликт с торговыми партнерами.

50-процентные пошлины США на сталь и алюминий вступили в силу с 4 июня. Президен Дональд Трамп подписал 3 июня соответствующий указ, который усугубит глобальную торговую войну.

Издание Financial Times пишет, что новые пошлины вдвое превышают существующие сборы, которые составляют 25%. Пошлины на сталь и алюминий из Великобритании останутся на уровне 25% - это исключение для Лондона после того, как он подписал торговое соглашение с Вашингтоном в прошлом месяце.

Трамп заявил, что пошлины необходимы для предотвращения демпинга со стороны иностранных производителей, который "угрожает национальной безопасности".

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"Повышение пошлин позволит более эффективно противостоять странам, которые продолжают сбывать на рынке США дешевую сталь и алюминий в избыточных количествах, тем самым подрывая конкурентоспособность сталелитейной и алюминиевой промышленности США", - говорится в указе.

Данное решение Трампа лишь усугубило торговую войну.

Пошлины Трампа - главные новости

31 мая стало известно, что Трамп начал новую эскалацию торговой войны, заявив, что повысит пошлины на импорт стали и алюминия вдвое - с 25% до 50%.

В тот же день в Европейском союзе ореагировали на заявление президента США. Еврокомиссия объявила, что готова принять ответные меры на угрозы из Вашингтона.

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