Суд ЕС признал, что сеть не смогла доказать истинное использование термина для куриных продуктов в споре с ирландским конкурентом.

В среду, 5 июня, суд ЕС постановил, что McDonald's потерял свой торговый знак "Биг Мак" для продуктов из мяса птицы, но сохранил его для говядины после длительного спора с ирландским конкурентом Supermac's, пишет Financial Times.

Отмечается, что суд частично подтвердил решение Ведомства интеллектуальной собственности ЕС от 2019 года, которое аннулировало регистрацию указанной торговой марки McDonald's, утверждая, что крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания не продемонстрировала настоящего использования этой ТМ в течение пяти лет до подачи иска в 2017 году.

Supermac's утверждал, что McDonald's использовал торговую марку, чтобы заблокировать расширение ирландской сети ресторанов быстрого питания в блоке. Регулятор ЕС установил, что американская компания не смогла доказать так называемое настоящее использование торговой марки "Биг Мак", которая была зарегистрирована на McDonald's в 1996 году.

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Суд ЕС аннулировал право McDonald's на использование торговой марки для продажи куриной версии бургера "Биг Мак", но позволив ей сохранить защиту традиционного рецепта сети с говядиной.

Указанное решение еще может быть обжаловано в высшей судебной инстанции ЕС – Суде Европейского Союза.

По словам журналистов, это не первый громкий спор относительно торговых марок, который рассматривается в судах ЕС в этом году. В апреле суд постановил, что имя умершего колумбийского наркобарона Пабло Эскобара не может быть зарегистрировано как торговая марка в ЕС.

McDonald's - последние новости

McDonald's планирует открыть новые рестораны в Ужгороде, Черновцах и в пригороде Киева в 2024 году. Одной из целей сети на этот год является открытие не менее шести ресторанов. Генеральный директор McDonald's также отметила, что компания планирует расширяться в пригородах Киева.

Ранее УНИАН писал, что в McDonald's произошел технический сбой. Клиенты McDonald's в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Японии пожаловались в социальных сетях на проблемы с покупками у гиганта быстрого питания.

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