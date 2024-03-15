В Украине о проблемах в работе сети пользователи не сообщают.

В пятницу, 15 марта, утром клиенты McDonald's в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Японии пожаловались в социальных сетях на проблемы с покупками у гиганта быстрого питания, который временно не работал в Украине после полномасштабного вторжения РФ, пишет The Independent.

В Японии компания извинилась перед клиентами в социальных сетях и сказала, что им, возможно, придется "подождать некоторое время", пока проблемы будут решены. В Великобритании несколько клиентов сообщили в социальных сетях, что их местные рестораны закрыты, хотя они могли делать заказы через приложение компании.

"Клиенты McDonald's говорят, что их отказали от ресторанов по всему миру, включая Великобританию, после того, как у сети быстрого питания возникли серьезные проблемы с ИТ", – пишет Sky News.

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Отмечается, что японский McDonald's прекратил работу в большинстве из 3000 своих ресторанов из-за сбоя в системе, тогда как представитель компании в Австралии заявил, что фирме было известно о сбое, который повлиял на ее торговые точки по всей стране. The New York Times сообщила, что McDonald's Hong Kong также переживает "сбой компьютерной системы" – мобильные киоски и киоски для самозаказов не работают.

Некоторые из более 160 магазинов в Новой Зеландии также сообщили о сбоях, что повлияло на способность обрабатывать заказы.

В то же время в Украине информации о проблемах с работой американской сети не сообщается. На странице McDonald's в Facebook также нет информации о сбое.

Масштабные сбои в работе популярных приложений

В феврале 2024 года в работе популярного мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. С проблемами столкнулись пользователи со всего мира, включая Украину. На проблемы в работе соцсети пожаловались более 5 тысяч раз за последний час.

В социальной сети Facebook 5 марта также произошел масштабный сбой. Пользователи со всего мира сообщали о том, что их "выбило" из аккаунтов.

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