Сеть решила заполнить пробелы, где совсем нет кафе. Речь идет о двух крупных городах.

В Украине McDonald's планирует открыть новые рестораны в Ужгороде, Черновцах и в пригороде Киева в 2024 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила генеральный директор McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова.

По ее словам, одной из целей сети на этот год является открытие не менее шести ресторанов. Генеральный директор McDonald's также отметила, что компания планирует расширяться в пригородах Киева.

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"Есть два региона, где мы еще не представлены - это Закарпатская и Черновицкая области, надеюсь, что откроем рестораны уже в этом году", - заявила Бадритдинова.

Отмечается, что по состоянию на март 2024 года в Украине работает 101 ресторан McDonald's из 117 существующих. Всего в 2023 году рестораны сети посетили 85 млн человек, что составляет 70% от довоенного показателя. По состоянию на март 2024 года сеть McDonald's в Украине насчитывает более 100 ресторанов в 24 городах.

Возвращение McDonald's в Украину

По всей Украине сеть ресторанов приостановила свою деятельность после начала полномасштабного вторжения.

Вернуться к работе фаст-фуду удалось только осенью. 20 сентября 2022 года открылись первые три ресторана в столице, однако работали они только на доставку - это привело к большому коллапсу и блокированию системы заказов.

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