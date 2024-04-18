Решение суд может быть обжаловано.

Верховный суд ЕС постановил, что имя покойного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара не будет зарегистрировано в качестве товарного знака в Евросоюзе.

Решение было принято после того, как компания Escobar Inc, основанная его братом, в 2021 году подала заявку в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) на регистрацию словесного знака Пабло Эскобара в качестве торговой марки ЕС для товаров и услуг, пишет Financial Times.

EUIPO отклонило заявку, поскольку знак противоречил "признанным принципам морали". В среду Генеральный суд поддержал это решение, заявив, что товарный знак будет ассоциироваться "с незаконным оборотом наркотиков и наркотерроризмом, а также с преступлениями и страданиями, возникающими в результате этого". Решение может быть обжаловано.

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Кто такой Пабло Эскобар

Пабло Эскобар, также известный как Кокаиновый король, был колумбийским наркобароном, который стал одним из самых известных и влиятельных наркоторговцев в истории. Он родился в 1949 году в Колумбии и начал свою карьеру в мире наркобизнеса в начале 1970-х годов. Эскобар быстро стал лидером одной из крупнейших наркокартелей в мире, Медельинского картеля, который контролировал значительную часть мирового рынка кокаина в 1980-х годах.

Он был известен своей безжалостностью в борьбе за власть и контроль над наркотрафиком. Эскобар был ответственен за огромные поставки кокаина в США и другие страны, а также за множество насильственных действий, включая убийства, чтобы защитить свои интересы.

В конце концов, после многолетней охоты на него, Эскобар был убит в 1993 году в результате операции, проведенной правительственными силами. Его жизнь и карьера остаются одними из самых известных и контроверзионных в истории преступности.

Старший брат и сообщник наркобарона Пабло Эскобара Роберто Эскобар Гавирия потребовал от создателей сериала "Нарко" денежных выплат за использование имени Эскобаров. Наркоделец, который когда-то отвечал за бухгалтерию бизнес-империи своего брата, пригрозил компании Netflix "прикрыть их маленькое шоу", если не получит от них денег. По словам брата наркобарона, он зарегистрировал имена всех лидеров Медельинского картеля как торговые марки.

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