Отмечается, что в стране низкий спрос на топливо.

Импорт сырой нефти в Китай из Российской Федерации, которая является основным поставщиком, в июле упал на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. Наблюдается общее снижение закупок китайских нефтепереработчиков, которые ограничены слабым спросом на топливо внутри страны.

Издание Reuters пишет, что по данным Главного таможенного управления, в прошлом месяце объем поставок российской нефти, включая трубопроводы и отгрузки, составил 7,46 млн метрических тонн, или 1,76 млн баррелей в день (б/с).

Общий объем поставок в июле в крупнейшем в мире импортере сырой нефти упал до самого низкого уровня с сентября 2022 года, поскольку слабая маржа переработки и низкий спрос на топливо сократили работу государственных и независимых нефтеперерабатывающих заводов.

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Поставки из Саудовской Аравии, занимающей второе место, составили 6,41 млн тонн, или 1,51 млн баррелей в сутки, что на 13% больше, чем годом ранее.

За год объем поставок от ведущего производителя Организации стран-экспортеров нефти составил 46,79 млн тонн, или 1,6 млн баррелей в сутки, что на 10% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные. Это отстает от российских поставок, составивших за тот же период 62,58 млн тонн, или 2,14 млн баррелей в сутки, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Импорт из Малайзии, крупного перевалочного пункта для нефти из Ирана и Венесуэлы, находящейся под санкциями, вырос на 61% в годовом исчислении до 6,21 млн тонн, или 1,46 млн баррелей в сутки, что позволило стране остаться третьим по величине поставщиком в июле.

Импорт из Малайзии составил 35,68 млн тонн за первые семь месяцев года, увеличившись на 2% по сравнению с прошлым годом.

Поставки из США в июле выросли на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 240 000 баррелей в сутки.

Экспорт газа из РФ в Китай - главные новости

Издание Bloomberg писало, что Россия сосредоточилась на увеличении экспорта газа в Китай, но это решение может оказаться менее прибыльным, чем поставки на европейские рынки. Цены на газ для китайского рынка должны были быть на 28% ниже цен для остальных европейских клиентов России, по крайней мере, до 2027 года.

Главной надеждой на увеличение поставок газа в Китай был газопровод "Сила Сибири-2", но проект временно остановлен. Монголия, через территорию которой должен проходить трубопровод, не включила его в план национального развития до 2028 года.

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