В Израиле приняли предложение, которое в теории может привести к прекращению огня в секторе Газа.

Во вторник, 20 августа, цены на нефть упали до почти самого низкого уровня в 2024 году на фоне надежд относительно прекращения огня в Газе, которое может ослабить общую напряженность на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Brent упала на 67 центов, или на 0,86%, до 76,99 долларов за баррель. В то же время фьючерсы на американскую West Texas Intermediate, срок действия которых истекает во вторник, снизились на 62 цента, или на 0,8%, до 73,75 долларов за баррель.

"Цены, похоже, испытывают определенное давление со стороны геополитических событий на Ближнем Востоке", - говорит аналитик IG Еп Джун Ронг.

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Напомним, в понедельник американский Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял "переходное предложение" Соединенных Штатов по соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

Также аналитики обращают внимание на состояние китайской экономики, которое вызывает обеспокоенность.

"Продолжающееся беспокойство относительно спроса в Китае было ключевым фактором, который повлиял на настроения", - считает представитель ING Group Уоррен Паттерсон.

Цены на нефть - последние новости

Нынешнее падение цен произошло вскоре после достаточно длительного роста. В пятницу сообщалось, что на прошлой неделе фьючерсы на нефть Brent подорожали примерно на 1,5%, тогда как фьючерсы на американскую West Texas Intermediate выросли примерно на 1,3%.

Одной из причин этого называли напряженность в отношениях Израиля и Ирана. Ранее, напомним, Тегеран заявил, что должен "наказать" Тель-Авив.

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