Россия ожидает роста добычи и экспорта природного газа в среднесрочной перспективе, но покупать его будет Китай с большой скидкой.

Россия сосредоточилась на увеличении экспорта газа в Китай, но это решение может оказаться менее прибыльным, чем поставки на европейские рынки. Цены на газ для китайского рынка будут на 28% ниже цен для остальных европейских клиентов России, по крайней мере, до 2027 года.

Издание Bloomberg пишет, что еще до вторжения в Украину российский газовый гигант ПАО "Газпром" заявил, что рассматривает азиатскую страну как рынок будущего роста, ожидая, что спрос на европейских рынках сократится.

В этом году министерство экономики прогнозирует цену экспорта газа в Китай на уровне 257 долларов за тысячу кубометров по сравнению с 320,30 доллара за поставки на западные рынки, согласно базовому сценарию. Прогноз показывает, что с 2025 по 2027 год цена для Китая будет постепенно снижаться, в то время как цена на поставки в западном направлении, по прогнозам, останется примерно неизменной.

Видео дня

В настоящее время "Газпром" поставляет газ в Китай напрямую по трубопроводу "Сила Сибири" и в следующем году постепенно увеличит объемы до 38 миллиардов кубических метров. В 2022 году, незадолго до вторжения на Украину, российский производитель газа подписал вторую сделку на поставку 10 миллиардов кубометров газа в год в Китай, причем поставки должны начаться к 2027 году.

Экспорт газа будет продолжать расти, поскольку Россия и Китай обсуждают потенциальный запуск "Силы Сибири-2", которое увеличит поставки "Газпрома" до 98 миллиардов кубических метров в год. Тем не менее, даже если эти планы осуществятся и все трубопроводы заработают на полную мощность, они будут перекачивать лишь примерно половину того, что Россия отправляла в Европу до 24 февраля 2022 года.

"Газпром" по-прежнему экспортирует трубопроводный газ в несколько европейских стран и Турцию, однако в прошлом году поставки в Европу упали до самого низкого уровня с начала 1970-х годов и составили около 45 миллиардов кубических метров.

Согласно базовому сценарию министерства, общий экспорт газа из России будет расти, по крайней мере, до 2026 года, чему будет способствовать рост добычи газа после спада в 2022 году, говорится в прогнозе.

Новости Газпрома

Российская компания-монополист "Газпром" закрыла более двух десятков газовых скважин. Причиной стало наводнение в Оренбургской области Российской Федерации.

По данным компании, на оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении добывается 10 млрд кубометров газа и 300 тыс. тонн нефти и газового конденсата в год.

Вас также могут заинтересовать новости: