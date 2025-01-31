Количество мигрантов за границу в течение 2024 года выросло на около 500 тысяч.

Дефицит рабочей силы будет оставаться значительным на прогнозном горизонте и будет ограничивать восстановление экономики. При этом безработица постепенно будет уменьшаться, однако останется выше довоенного уровня. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка.

Регулятор отметил, что проблема нехватки работников обострялась в течение 2024 года, а рынок труда оставался сжатым. Однако во второй половине 2024 года уровень участия в рабочей силе несколько вырос, как и количество новых резюме.

"Вероятно, украинцы возвращались к поиску работы благодаря дальнейшему увеличению зарплат. Однако последствия войны и в дальнейшем ограничивали предложение рабочей силы - количество мигрантов за границу в течение 2024 года выросло на около 500 тысяч. Также имели влияние мобилизационные процессы", - говорится в документе.

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Дефицит кадров стимулировал дальнейший рост оплаты труда, который, по оценкам НБУ, продолжался до конца 2024 года, однако постепенно замедлялся. В IV квартале темпы роста реальных зарплат снизились до однозначного уровня как вследствие роста инфляции, так и меньшего дефицита рабочей силы, который, однако, остается значительно выше, чем до полномасштабного вторжения. Однако уже в III квартале 2024 года реальные зарплаты превысили довоенные уровни в большинстве видов экономической деятельности.

По прогнозу Нацбанка, под влиянием роста спроса на рабочую силу безработица постепенно будет уменьшаться, но все еще будет оставаться выше уровня до полномасштабного вторжения. Диспропорции на рынке труда будут сохраняться в прогнозном периоде прежде всего из-за ограниченного предложения рабочей силы соответствующей квалификации. Сейчас эти диспропорции формируются под влиянием миграции за границу и мобилизационных процессов.

"По мере дальнейшей нормализации условий функционирования экономики и соответствующего усиления спроса на рабочую силу, диспропорции будут определяться медленным возвращением мигрантов в Украину из-за их адаптации к жизни за рубежом, выездом украинцев с целью объединения семей и восстановлением трудовой миграции", - говорится в отчете.

В Нацбанке также считают, что ожидаемое возвращение демобилизованных к гражданской жизни увеличит предложение рабочей силы, однако возможны дополнительные вызовы для рынка труда в части усиления региональных и отраслевых диспропорций. Поэтому спрос на квалифицированных работников будет сохраняться повышенным на прогнозном горизонте, что будет определять дальнейшее увеличение зарплат в частном секторе.

Рынок труда в Украине: последние новости

По словам заместителя министра экономики Украины Татьяны Бережной, профессии электромонтера, швеи, слесаря-сантехника и электрогазосварщика сейчас самые востребованные на рынке труда. Чаще всего сейчас работодатели ищут работников сферы услуг, а также водителей и слесарей, потому что эти профессии стали дефицитными вследствие мобилизации мужчин.

По данным сайта по поиску работы Work.ua, в декабре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, составил 24 000, что на 5% больше, чем в ноябре.

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