Из-за теневого контроля ЦЗФ 'Червоноградская' подготовка к зиме оказалась под угрозой, – Волынец

Ситуация вокруг Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ) "Червоноградская" ставит под угрозу надлежащую подготовку энергетики к отопительному сезону 2026–2027 годов. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волинец.

Он подчеркнул, что ключевое предприятие Львовско-Волынского бассейна, обеспечивающее обогащение угля для государственных шахт, фактически остановлено из-за вмешательства теневых структур.

"Старые и новые "смотрящие" уничтожают государственную угольную отрасль. В XXI веке, во время войны, по-прежнему уверенно чувствуют себя дельцы-схематики, которые все больше вмешиваются в работу госшахт", – заявил Волинец.

По его словам, фактический контроль над предприятием получили лица, связанные с неформальным влиянием на отрасль, что уже привело к критическим последствиям для производства.

"Так называемый "смотрящий" за угольной отраслью Андрей Венгрин вместе со своим окружением фактически захватили Червоноградскую центральную обогатительную фабрику на Львовщине – ключевое и по сути единственное предприятие, которое обеспечивает обогащение угля для государственных шахт "Львовуголь" и "Волыньуголь"", – отметил он.

Волынец подчеркнул, что ситуация выглядит гораздо серьезнее и опаснее. По его словам, на предприятии фиксируются "нездоровые процессы", в частности возвращение практики так называемых "смотрящих", которые вмешиваются в управление и фактически парализуют работу.

"Результат их ручного "управления" очевиден – предприятие остановлено, работникам не выплачивают заработную плату, парализована система обогащения угля для государственных шахт. Не из-за войны. Не из-за отсутствия ресурсов. А из-за теневых схем, безнаказанности и циничного разворовывания", – подчеркнул он.

По оценкам нардепа, последствия уже ощутимы для всей отрасли – остановка фабрики влияет на добычу, а дальнейшее развитие событий может привести к системному кризису.

"Это сознательное доведение до коллапса критической инфраструктуры государственной угольной отрасли. Остановка Червоноградской ЦЗФ уже сказывается на добыче угля. Далее предсказуемый сценарий – срыв выплат шахтерам, сокращение производства и разбалансировка всей системы. В итоге – прямая угроза подготовке к очередному экстремальному отопительному сезону 2026–2027", – заявил Волынец.

Он также подчеркнул, что речь идет о контроле над стратегическим объектом без ответственности перед государством. Волынец напомнил и о предыдущих трагедиях в отрасли, связанных с разбалансировкой управления государственными предприятиями.

"Шахтеры помнят трагедию на шахте "Степовая" ГП "Львовуголь" 2 марта 2017 года. Тогда из-за разграбления предприятия смотрящим Венгриным, при попустительстве Министерства энергетики и угольной промышленности Украины произошла ужасная авария на шахте "Степовая" – восемь горняков погибли, еще 25 получили травмы, некоторые из них стали инвалидами", – напомнил он.

По словам председателя профсоюза, единственным путем стабилизации ситуации является возвращение предприятия под государственный контроль или его национализация.

Напомним, члены Независимого профсоюза горняков Донбасса "Солидарность" также утверждали, что ситуация вокруг ЦЗФ "Червоноградская" и государственных угледобывающих предприятий представляет прямую угрозу подготовке к отопительному сезону 2026/2027 годов.

