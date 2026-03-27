'Интерпайп' делает ставку на масштабирование и 'углубление' в рынок, развивая продажи в Европе

Украинская промышленная компания "Интерпайп" в настоящее время делает ставку на расширение масштабов принятия решений и "углубление" в рынок, развивая продажи в Европе. Об этом во время Саммита экспортеров 2026, организованного Forbes Украина, рассказал директор по продуктам и ресурсам компании Виталий Суета.
Он напомнил, что европейский рынок уже стал для "Интерпайпа" вторым "домашним". Компания планомерно шла к этому результату, ее экспортные продажи прошли несколько этапов трансформации, а сейчас происходит очередной переход – к масштабированию принятия решений и "углублению" в рынок.
В частности, "Интерпайп" становится ближе к клиентам, прислушивается и понимает их потребности и даже вместе с ними разрабатывает продукты, которые впоследствии вместе с сервисом генерируют еще большую добавленную стоимость. Суета напомнил, что за последние годы компания освоила коммерческое производство более 200 новых видов трубной продукции именно для европейских потребителей.
"Это специализированные продукты в различных сегментах рынка. Например, мы выполнили заказ на поставку нескольких штук труб для клиента на Канарских островах, хотя обычно мы отгружаем в больших объемах метрических тонн или 1 контейнер в Австралию. Почему это было сделано? Это гибкость, это понимание потребностей клиента и адаптация к его специфическим требованиям", – подчеркнул топ-менеджер.
По его словам, речь идет уже не о географии продаж, а о глубине интеграции в рынок. "В условиях глобальной конкуренции, особенно с очень агрессивными поставщиками из Азии, "Интерпайп" пытается повысить конкурентоспособность своих продаж за счет нишевых и премиальных продуктов, линейка которых постоянно расширяется. Это стратегический процесс, который требует планирования на 3–5 лет вперед, поскольку наша продукция должна пройти этапы сертификации и преквалификации для участия в долгосрочных тендерах клиентов. Поэтому этот рынок справедливо можно сравнить с технологическим спортом, как гонки "Формула-1". Только эти гонки никогда не заканчиваются, и чтобы остаться на рынке и выдержать конкуренцию, нужно постоянно инвестировать в продукт, технологии и команду", – подытожил Виталий Суета.