Европейцы купили более миллиона тонн российского чугуна: санкции не работают

Основной объем чугуна российского происхождения направляется в Италию, Латвию и Польшу.

Европейские металлургические компании досрочно исчерпали квоту на импорт чугуна происхождением из РФ объемом 1,14 млн т. При этом импорт в ЕС украинского чугуна сокращается. Об этом свидетельствуют данные Таможни ЕС.

Полный запрет на российский чугун, согласно нынешним пакетам санкций, будет установлен только в 2026 году. Но есть подозрение, что европейцы попытаются "протянуть" для чугуна такие же послабления, как и для слябов, пишет GMK Center.

Российский чугун является привлекательным сырьем для некоторых европейских металлургов, поскольку поставщики из РФ предлагают продукцию со значительными скидками, чтобы заинтересовать потребителей. Основной объем чугуна российского происхождения направляется в Италию, Латвию и Польшу.

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С началом войны европейские металлурги в разы сократили импорт чугуна из Украины, хотя наши производители имеют потенциал для покрытия дефицита соответствующего сырья на рынке ЕС. Так, в январе-июне 2024 года закупки упали на 8,5%.

"Евросоюз с самого начала войны в 2022 году начал наращивать импорт чугуна из России. В течение долгого времени санкционные пакеты не включали прямой запрет на импорт российского чугуна, поскольку в ЕС есть заводы, которые традиционно зависят от поставок чугуна и стальных полуфабрикатов из России. В случае со слябами ЕС ослабил ограничения и разрешил продолжать импорт из России. Существует риск, что этот кейс будут пытаться использовать для снятия ограничений на импорт чугуна из РФ. Продолжение импорта чугуна из РФ негативно повлияет на позиции украинских производителей, которые могли бы заместить эту продукцию российского производства", - считает аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

Напомним, ранее депутаты ПАСЕ призвали Европейский Союз также усилить санкции против металлургии РФ, ведь несмотря на все запреты, она продолжает зарабатывает миллиарды на войне. Путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это даст РФ возможность импортировать в ЕС продукции на более чем 8 миллиардов евро.

Напомним: в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024-го по сентябрь 2028-го установлен в размере 8,5 млн т с более детальной разбивкой по периодам. Предыдущие санкции на импорт слябов были введены в октябре 2022 года, в рамках 8-го пакета санкций. Тогда было принято решение, что он может продлиться до конца сентября 2024-го в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.