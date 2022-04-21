О реальном восстановлении спроса на жилье пока говорить нельзя. Рынок первичной недвижимости фактически сегодня не работает.

На рынке недвижимости Украины начали проявляться признаки восстановления спроса. Но эксперты считают, что до открытия Госреестра прав на недвижимое имущество говорить об этом рано.

Эксперты связывают увеличение интереса к покупке жилой недвижимости в регионах Украины, где нет боевых действий, с притоком переселенцев, у которых есть деньги для приобретения жилья, но не желающих тратиться на дорогостоящую аренду, пишет UBR.ua.

Однако инвестировать в жилье на первичном рынке пока мало кто решается. Эксперты также не ожидают быстрого восстановления "первички" и после открытия Госреестра, без которого фактически заблокированы все легальные операции с жильем. По их мнению, доля новостроек в общем предложении недвижимости значительно сократится, а формироваться ценовой уровень будет на вторичном рынке.

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрия Питы, спрос на жилье в западных регионах страны появился довольно быстро после приезда туда переселенцев. Но сказать, насколько активным будем рынок, можно будет только после открытия Госреестра прав на недвижимое имущество.

"Что касается портрета покупателя – то это переселенцы, которые не планируют или не могут вернуться домой, имеют средства для покупки жилья, но при этом не хотят переплачивать за аренду", – говорит Пита.

При этом он считает, что люди будут больше покупать жилье для себя, чем с целью последующей сдачи в аренду. Последним, в частности, не стоит рассчитывать на быструю окупаемость инвестиции. По оценкам Юрия Питы, сейчас ставки аренды на Западе Украине поднялись до пиковых значений, но по мере ослабления военных действий будут снижаться.

По мнению специалиста по недвижимости, риелтора Михаила Артюхова, о реальном восстановлении спроса на жилье пока говорить нельзя. Реальный спрос остается на очень низком уровне, особенно на первичном рынке. К примеру, переселенцы на Западе Украины интересуются не новостройками, а уже готовыми квартирами с ремонтом, в которых можно сразу жить.

"Какой бы ни была интернет-статистика, но в реальности покупателей нет. Если сейчас выставить предложение по цене вполовину ниже рынка, то глубоко сомневаюсь, что кто-то откликнется... Де-факто рынок первичной недвижимости сегодня не работает", – сказал Артюхов.

Президент АСНУ Пита ожидает, что после открытия Госреестра стоимость квартир в новостройках в западных регионах Украины может вырасти на 5-10% от довоенного уровня в связи с ограниченным предложением в регионе и притоком переселенцев.

По мнению Артюхова, ввиду ослабления конкуренции из-за ухода с рынка значительной части застройщиков, после окончания войны и открытия Госреестра застройщики могут поднять цены на квартиры в жилых комплексах, которые начали возводить до 24 февраля, и которые можно достроить за полгода.

С другой стороны, рост цен на первичном рынке будет сдерживаться предложением на вторичном, который возрастет из-за выезда украинских беженцев в ЕС, полагает Артюхов.

"Я считаю, что оставшиеся квартиры в новостройках подорожают, их быстро разметут – проявится тенденция формирования близкого к спекулятивному спроса на выкуп жилья под аренду – а дальше все будут смотреть на уровень предложения на вторичном рынке. В этом сегменте сейчас вызревает предложение от украинцев, которые выехали за границу и не планируют возвращаться в ближайшие годы. Своей жилплощадью в хороших домах и ЖК они сбалансируют рост цен на первичном рынке", – считает Артюхов.

По его мнению, соотношение первичного и вторичного сегментов украинского рынка недвижимости "вернется в 2010-11 годы". Если в прошлом году доля первички в общем количестве сделок достигала 60%, то сейчас и после войны, из-за увеличения вторичного рынка и снижения предложения от застройщиков, этот показатель опустился и будет держаться в районе 20%.

"Такого массового строительства, какое было в киевских микрорайонах Оболонь, Позняки и Осокорки, когда в год строилось по 20 миллионов квадратных метров жилья, я не ожидаю. Поэтому восстановление "первички" будет медленным", – говорит Артюхов.

Относительно общего уровня цен Артюхов спрогнозировал, что на первых порах дополнительный спрос от владельцев жилья разбалансирует рынок, потому как выставленное владельцами ценовое предложение зачастую будет не совпадать с возможностями покупателей.

Баланс стоимости на рынке, по мнению Артюхова, будет достигнут в течение 2-3 месяцев после войны, а затем средняя цена квартир перейдет к росту, который достигнет уровня в 12% годовых или 1% в месяц.

Как сообщал УНИАН, эксперты не берутся детально прогнозировать ситуацию на рынке недвижимости после окончания войны в Украине, поскольку непонятны масштабы разрушений в городах. После окончания боевых действий спрос на жилье у украинцев будет значительным, а иностранные граждане покупать жилье в Киеве будут значительно реже, чем было до войны.

Вас также могут заинтересовать новости: