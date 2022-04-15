Общая площадь убытков-более 5,3 миллионов кв. м.

На сегодня российские оккупанты уже лишили жилья более 219,6 тысяч украинцев.

Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Более 76700 информационных заявок об уничтожении и повреждении имущества украинцев поступило через "Дию". Общая площадь убытков - более 5,3 миллионов кв. м", - рассказала Шуляк.

"На сегодня рашисты уже оставили жилья более 219,6 тысяч человек. Это 37550 уникальных адресов по всей Украине! Это более 3600 объектов культурного наследия", - добавила она.

Шуляк отметила, что власть готова к таким материальным потерям и сейчас уже нарабатывает стратегии восстановления Украины.

Напомним, в Украине могут ввести безусловный доход для населения. Сейчас страна имеет золотовалютные запасы на уровне 29 млрд долл.

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