На сегодня российские оккупанты уже лишили жилья более 219,6 тысяч украинцев.
Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
"Более 76700 информационных заявок об уничтожении и повреждении имущества украинцев поступило через "Дию". Общая площадь убытков - более 5,3 миллионов кв. м", - рассказала Шуляк.
"На сегодня рашисты уже оставили жилья более 219,6 тысяч человек. Это 37550 уникальных адресов по всей Украине! Это более 3600 объектов культурного наследия", - добавила она.
Шуляк отметила, что власть готова к таким материальным потерям и сейчас уже нарабатывает стратегии восстановления Украины.
Напомним, в Украине могут ввести безусловный доход для населения. Сейчас страна имеет золотовалютные запасы на уровне 29 млрд долл.