По словам министра юстиции, сейчас продавать или покупать недвижимость рискованно.

Продавать или покупать недвижимость во время войны рискованно.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, во время войны проверить, кто является владельцем квартиры или дома, невозможно.

"Сейчас идет война, и риски негативных последствий больше", - добавил министр.

Малюська сообщил, что в настоящее время доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество ограничен.

"Теоретически, юридически можно пробовать заключать сделки купли-продажи. Единственное - проверить владельца в реестре нотариус не сможет. Соответственно, нормально заключить полноценную сделку купли-продажи сейчас невозможно", - отметил министр.

Малюська заверил, что все реестры и базы данных недвижимости целы и сохранены, а не функционируют они из-за рисков попадания данных в руки врага.

"Рынок недвижимости запустится, но чуть позже", - пообещал Малюська.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ассоциации специалистов по недвижимости Украины предупредили: покупка квартир и домов, осуществленная по схемам в обход Госреестра, не может считаться полностью защищенной, а заключенные во время военного положения сделки по купле-продаже недвижимости впоследствии могут быть признаны судом недействительными.

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