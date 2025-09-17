По словам производителя дронов, государство вкладывает средства только в отдельные разработки, не все из которых можно увидеть на поле боя.

На сегодня разработка и тестирование нового вооружения в Украине стоит не менее 20 тысяч долларов в месяц без учета расходов на материалы, оборудование, логистику и тому подобное. Об этом в интервью УНИАН рассказал СЕО компании Braving, которая производит дроны, Алексей Завражный.

Он пояснил, что только месячные расходы на зарплату могут превышать 14 тысяч долларов.

"Один средний специалист - инженер-разработчик, проектировщик, электронщик и т.д. - в Украине зарабатывает 1,5-3 тысячи долларов. Для простоты расчетов возьмем расходы по медиане 2 тысячи долларов в месяц на человека, с чем уже можно искать себе людей. Чтобы что-то разрабатывать, нужно от 3 до 10 таких специалистов. По медиане пусть будет 7 человек. Вот, 14 тысяч долларов в месяц", - отметил Завражный.

Видео дня

По его словам, к этой цифре следует добавить налоги и другие расходы.

"Получается 20 тысяч долларов в месяц (по текущему официальному курсу - более 825 тысяч гривень, - УНИАН). Это без материалов и компонентов, без оборудования, помещения, испытаний, логистики, постоянного перемещения производства, каких-то потерь", - пояснил производитель.

При этом Завражный отметил, что тестирование может завершиться провалом, и тогда все инвестиции нужно будет повторить. К тому же, каждая разработка требует модернизации, потому что "не модернизированное год вооружение не покупают".

"Прошли те времена, когда можно было взять веточку и синюю "изоленту", все это связать и запаять и запустить в сторону кацапов, чтобы сделать "бабах"... Сейчас уровень технологической сложности кратно выше... А "продаваться" все сложнее...", - отметил производитель дронов.

По его словам, денег однозначно не хватает на "быстрое прорывное развитие".

"Это делать могут только крупные компании, которые ранее успели масштабироваться и имеют окупаемость на крупных заказах",- добавил Завражный.

При этом он подчеркнул, что государство инвестирует только в отдельные разработки, "которые никто не видел на поле боя".

"Нет, конечно, что-то из этого летает. Но на российских "видосах" видим только "Лютых". Можно предположить, что отдельные конструкторские бюро просто "распиливают" деньги, в то время как мелким производителям и получить средства сложнее, и суммы грантов иногда "смешные", на фоне расходов", - отметил представитель производителя дронов.

Производство оружия в Украине - последние новости

В январе 2025 года тогдашний глава ныне ликвидированного министерства стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщил, что Украина хочет привлечь до 20 миллиардов долларов для увеличения производства оружия, включая дальнобойные ракеты, средства ПВО и беспилотники.

В свою очередь вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что уже в 2025 году Силы обороны могут получить новую технологию - дроны, объединенные в единый рой.

Украина также наращивает производство дронов, а Минобороны в 2025 году планирует закупить 4,5 миллиона FPV-дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: