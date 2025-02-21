Над этой технологией работает десяток компаний и уже проводятся тестирования роев на полигонах.

Уже в этом году Силы обороны могут получить новую технологию - дроны, объединенные в единый рой. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью журналистам на полях форума BRAVE1.

"Уже есть десяток компаний, которые над этим работают. Мы постоянно тестируем это на полигонах. Я думаю, что это перспектива уже ближайшего времени. То есть в этом году мы с вами увидим уже как работают рои дронов", - сказал Федоров.

Система работает по принципу роя, то есть группа дронов объединяется в один механизм, который управляется одним оператором.

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Технология "роя дронов": о чем уже известно

В октябре 2024 года министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщил, что технологию "роя дронов", разработанную украинскими оборонными компаниями, представили на демонстрационных испытаниях, организованных кластером Brave1 вместе с Министерством обороны, Минцифрой, Генштабом и Нацгвардией. Участие в тестировании приняли семь команд производителей.

В этом году американская военно-промышленная компания L3Harris Technologies представила программное решение под названием AMORPHOUS, предназначенное для управления тысячами дронов через единый пользовательский интерфейс.

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