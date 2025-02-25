Минстратегпром будет использовать новый бренд украинской оборонной индустрии "ЗБРОЯ".

В 2025 году производственные мощности отечественной оборонной промышленности могут достичь 35 миллиардов долларов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации нового бренда украинской оборонной индустрии "ЗБРОЯ" сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

По его словам, Украина встретила полномасштабное вторжение России с показателем в 1 миллиард долларов для производства вооружения и военной техники. При этом в 2023 году отечественной оборонной промышленности удалось утроить этот показатель и достичь мощностей в 3 миллиарда долларов.

"В 2024 году Украина имела мощности в 20 млрд долл. В этом году мы с вами ожидаем 35 млрд долл. возможностей наших оружейников произвести амуниции, вооружения, военной техники непосредственно внутри страны", - рассказал министр.

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Кроме того, отныне Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет использовать новый бренд украинской оборонной индустрии "ЗБРОЯ".

"Наша оборонная экосистема - это уникальное явление. Она возродилась и развилась за три года полномасштабного вторжения. В ней Силы Обороны, министерства, другие государственные органы, государственные и частные производители, инкубаторы и акселераторы, институты и университеты, волонтеры и фонды. Это 800 производителей, более 1000 команд, которые работают над инновационными решениями. И теперь все оружие, произведенное этой экосистемой в Украине, мы будем называть "ЗБРОЯ", - сказала заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.

Производство оружия в Украине - главные новости

В январе 2025 года министр стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин сообщил, что Украина хочет привлечь до 20 миллиардов долларов для увеличения производства оружия, включая дальнобойные ракеты, средства ПВО и беспилотники.

15 февраля стало известно, что французская оружейная компания Thales и "Укроборонпром" договорились о создании совместного предприятия.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что уже в этом году Силы обороны могут получить новую технологию - дроны, объединенные в единый рой.

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