На это направят более 110 миллиардов гривен.

В 2025 году Минобороны Украины планирует закупить 4.5 млн FPV-дронов, на это направляет более 110 млрд грн, из которых более 102 млрд грн - через Агентство оборонных закупок. Об этом рассказал директор Департамента политики закупок Министерства обороны Украины Глеб Каневский.

Он отметил, что в течение трех лет Министерство обороны было и остается крупнейшим закупщиком дронов в Украине.

"Если в 2023 году Минобороны закупало тысячи дронов, то по результатам 2024 года мы вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины закупили более 1.5 млн дронов", - отметил Каневский.

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По его словам, 96% уплаченной суммы были получены украинскими производителями и поставщиками. Это имело положительный эффект на развитие украинской отрасли производства БПЛА.

"В этом году цифры будут еще больше, потому что возможности отечественного ОПК в 2025 году составляют примерно 4,5 млн FPV-дронов. И Минобороны планирует их все закупить", - подчеркнул Каневский.

Он добавил, что все планы закупок на 2025 год получили бюджетные средства. Это позволит как можно быстрее насыщать фронт беспилотными летательными аппаратами.

Он также отметил, что лицензионное производство дронов на одном из государственных предприятий, о котором министерство сообщало в январе этого года, окажет положительное влияние на конкуренцию. Минимальные наценки и контроль со стороны министерства на всех этапах производства будут побуждать других поставщиков снизить цены.

Производство дронов в Украине: что известно

В феврале Каневский заявил, что более 44 млрд грн будет направлено ведомством на закупку FPV-дронов, включая модели на оптоволокне.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в прошлом месяце отмечал, что Украина на сегодняшний день превосходит Россию в изготовлении FPV-дронов. Он сообщил, что с 24 февраля 2022 года для нужд Сил обороны кодифицировано более 1300 новых образцов вооружения и военной техники производства украинских предприятий. Из них самая большая группа - это БпАК (беспилотный авиационный комплекс - УНИАН) и боеприпасы к ним. По его словам, только в 2024 году к использованию в подразделениях Сил обороны было допущено более 250 новых образцов БПЛА различных типов и назначения.

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