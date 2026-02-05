Аренда в Киеве снова дорожает: что происходит с ценами на жилье

Жилье с автономными решениями может сейчас стоить значительно дороже среднерыночных показателей.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 22 500 гривень в месяц, что на 2% больше по сравнению с декабрем 2025 года. В столице увеличивается разрыв между "подготовленным" и стандартным жильем, говорится в статье УНИАН.

По словам руководителя по развитию продуктов DIM.RIA Виталия Побережского, стоимость двухкомнатной квартиры составляет 32 800 грн (+2%), а трехкомнатной - 49 200 грн (цена не изменилась).

"Хотя в общей статистике резких колебаний не произошло, однако разброс цен на рынке значительно вырос. Жилье с автономными решениями может сейчас стоить значительно дороже среднерыночных показателей, тогда как квартиры без них - сдаваться дешевле, со скидкой или вообще "простаивать", - отметил Побережский.

Отмечается, что самым дорогим остается Печерский район, где средняя цена аренды квартир составляет 49 200 грн за однокомнатную. Вторым по стоимости идет Шевченковский район - 32 800 грн за "однушку".

В то же время Голосеевский, Подольский и Соломенский районы формируют "среднее звено": однокомнатные квартиры здесь стоят в среднем от 18 000 до 25 000 грн.

Более доступные цены предлагают Дарницкий, Днепровский и Оболонский районы в диапазоне 15 000-16 400 грн за "одношку". А самыми бюджетными остаются Деснянский и Святошинский, где аренда стартует от 10 000 грн в месяц.

В Украине выросла стоимость аренды и покупки комнат. В декабре прошлого года медианная цена долгосрочной аренды комнаты в Украине составляла 4 тыс. грн, что на 14% больше, чем в конце 2024 года.

Ранее аналитики "OLX Недвижимость" отмечали, что дороже всего арендовать жилье в Ужгороде, Львове, Киеве и Ивано-Франковске. В то же время самое низкое соотношение стоимости аренды к доходу в Херсоне.

