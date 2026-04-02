Цены на золото тают на глазах из-за Трампа: сколько стоит металл сейчас

Отмечается, что металл теряет свою привлекательность.

Цены на золото в четверг, 2 апреля, отступили от двухнедельных максимумов. Заяление президента США Дональда Трампа о продолжении военной операции в Иране в ближайшие неделе привело к резкому росту цен на нефть и ослабило надежды на снижение процентных ставок, что и повлияло на стоимость драгоценного металла.

Агентство Reuters пишет, что по состоянию на 7:39 по киевскому времени спотовая цена на золото снизилась на 2% до 4664,39 доллара за унцию, прервав четырехдневную серию роста. Таким образом, 1 грамм этого драгоценного металла обойдется в 149,96 доллара.

"Золото отступает после двух великолепных дней, поскольку президент Трамп высказался в довольно воинственном тоне, упомянув об агрессивных планах на ближайшие недели... это говорит о том, что оптимизм последних нескольких дней был чрезмерным и перед длинными выходными нас ждет откат", – сказал независимый трейдер по металлам Тай Вонг.

Рынки отреагировали быстро: доходность 10-летних казначейских облигаций США и индекс доллара выросли, оказав давление на золото, номинированное в долларах. Тем временем цены на нефть марки Brent подскочили более чем на 6% после того, как Трамп дал понять, что нацелен на энергетическую инфраструктуру Ирана, что усилило опасения по поводу предложения.

Золото и без того находилось под давлением, потеряв в марте 11% – это худший показатель за месяц с 2008 года – после начала конфликта с Ираном 28 февраля. Всплеск цен на нефть усилил опасения по поводу инфляции, что осложняет перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Ожидания снижения ставок в США остаются низкими на протяжении большей части 2026 года. Вероятность снижения ставок в декабре упала до 12%, по сравнению с примерно 25% до последних комментариев Трампа.

Хотя золото обычно выигрывает в периоды инфляционного давления и геополитической напряженности, более высокие процентные ставки снижают его привлекательность.

Что касается других металлов, спотовая цена на серебро упала на 4,6% до 71,67 доллара, на платину – на 2,5% до 1 914,61 доллара, а на палладий – на 1,4% до 1 451,92 доллара.

Цены на алюминий могут показать самый значительный месячный рост за последние почти два года. Война на Ближнем Востоке привела к сбоям в поставках и повреждению местных производственных мощностей, что привело к ужесточению ситуации на мировом рынке.

При этом цены на медь выросли более чем на 1% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может закончиться в течение двух-трех недель.

Вас также могут заинтересовать новости: