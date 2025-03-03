Президент США заявил, что биткоин и эфир будут основой крипторезерва.

В понедельник, 3 марта, биткоин вырос более чем на 20% по сравнению с минимумами на прошлой неделе. Несколько других криптовалют, которые, по словам президента США Дональда Трампа, будут включены в стратегический резерв страны, также резко выросли.

Издание Reuters пишет, что январский указ Трампа о цифровых активах позволит создать резерв криптовалют, включая биткоин, эфир, XRP, solana и cardano.

В результате биткоин торговался на уровне 93 057 долларов, что хотя еще в пятницу, 28 февраля, криптовалюта находилась на отметке в 78 273 доллара. При этом эфир вырос на 10% по сравнению с пятницей до отметки 2 450 долларов, XRP вырос на 31%, solana - на 15%, а cardano - на 69%.

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"Трамп дал толчок, которого так ждали криптотрейдеры", - сказал Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index.

Хотя Уолл-стрит в пятницу закрылась с повышением, недавняя распродажа крупных технологических компаний, как Nvidia, подорвала доверие к биткоину.

Цены биткоина - последние новости

28 февраля Bitcoin рухнул на 25% относительно исторического максимума, который можно было наблюдать после инаугурации президента США.

По состоянию на утро пятницы цена криптовалюты составляла менее 79 тысяч долларов, но впоследствии она поднялась до 81 тысячи долларов.

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