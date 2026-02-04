Украина вскоре получит средства от замороженных активов России: Euroclear назвал сумму

Euroclear столкнулся с многочисленными судебными разбирательствами в российских судах.

Европейский депозитарий Euroclear планирует в ближайшее время направить в фонд поддержки Украины 1,4 млрд евро из процентных доходов от замороженных активов РФ.

"На сегодняшний день Euroclear внесла примерно 5 миллиардов евро в Европейский фонд для Украины. Следующий платеж в размере 1,4 миллиарда евро должен состояться в начале 2026 года", - говорится в отчете Euroclear.

Отмечается, что процентные доходы от активов, подпадающих под российские санкции, в 2025 году снизились на 26% из-за уменьшения процентных ставок и составили 5 млрд евро. Будущие процентные доходы будут продолжать меняться в соответствии с будущими учетными ставками.

В целом Euroclear предусмотрела 3,3 млрд евро в качестве взноса на непредвиденные доходы на 2025 год, из этой суммы 1,6 млрд евро было уплачено Европейской Комиссии в июле 2025 года.

Также сообщается, что Euroclear столкнулся с многочисленными судебными процессами в российских судах. Так, недавно Центральный банк России возбудил судебный процесс против Euroclear. Слушания проходят в закрытом порядке.

Ранее УНИАН сообщал, что лидеры ЕС не смогли прийти к соглашению о выделении репарационного кредита для Украины за счет замороженных активов РФ. Европейский Союз принял решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026-27 годы. Средства на этот кредит будут взяты не непосредственно из замороженных российских активов, а на основе заимствований на рынках капитала, подкрепленных бюджетными запасами Евросоюза.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что полная конфискация государственных активов Российской Федерации, обездвиженных в пределах Европейского Союза, станет актом войны.

