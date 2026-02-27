Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 2 марта

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,87 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,10 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,87 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 15 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,07/43,10 грн/долл., а единая европейская валюта - 50,84/50,87 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 27 февраля снизился на 3 копейки и составил 43,47 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 43 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне вырос на 1 копейку и составлял 51,40 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,78 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек и составлял 43,35 гривни за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составлял 51,35 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 42,75 гривни, а евро - по курсу 50,35 гривни за единицу иностранной валюты.

