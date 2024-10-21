Чаще всего просят признать себя неплатежеспособными люди в возрасте от 25 до 45 лет.

За последние четыре месяца в Украине почти в 2 раза увеличилось количество людей-банкротов.

Как сообщает Опендатабот, по данным Верховного суда Украины сейчас открыто 651 дело о банкротстве людей. Это больше, чем за весь прошлый год: тогда рассматривалось 575 таких дел.

Дел стало больше почти вдвое за последние 4 месяца этого года. Чаще всего просят признать себя неплатежеспособными люди в возрасте от 25 до 45 лет - это 64,1% банкротов. Еще 28,7% приходится на лиц старше 45 лет. 51% банкротов - женщины, еще 48% приходится на мужчин.

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Больше всего банкротов в столице: 95 дел или 15% от общего количества. Следует Киевщина: 58 или 9%. Замыкает топ Днепропетровщина с 53 делами - это 8% от общего количества.

Адвокат, арбитражный управляющий, специалист по вопросам банкротства Денис Лихопек считает, что нынешняя динамика, скорее всего, является "отложенным спросом", чем стремительным ростом, обусловленным каким-то одним фактором.

"Стоит понимать, что в начале полномасштабной войны людям было не до того, чтобы разбираться с долгами - в приоритете оказались вопросы выживания. В то же время более года действовал мораторий на взыскание большей части долгов в исполнительных производствах. Уже после того, как этот мораторий был отменен, частные и государственные исполнители напомнили должникам об их обязательствах. Это и могло стать той движущей силой, которая побудила людей искать решение в погашении долгов через процедуру неплатежеспособности", - объясняет эксперт.

Банкротство в Украине - последние новости

По данным Опендатабот, в январе-апреле 2024 года 343 украинца подали на банкротство. Всего за последние 5 лет в Украине открылось почти 2 тысячи дел о банкротстве физлиц. По состоянию на тот период количество дел о неплатежеспособности людей выросло в 2,2 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В первом полугодии 2024 года в Украине наблюдался значительный рост количества закрытых ФЛП и компаний по сравнению с прошлым годом, что было вызвано комплексом экономических и политических факторов.

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