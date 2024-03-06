Будут использованы как гарантия выплаты репараций.

Великобритания готова одолжить Украине все замороженные активы российского центрального банка в стране на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Киеву репарации после окончания войны. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет The Guardian.

"Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, которые фактически используют замороженные российские активы как гарантию, чтобы предоставить эти деньги украинцам, зная, что мы их возместим, когда Россия выплатит репарации. Это может быть лучшим способом. Мы стремимся добиться максимального единства G7 и ЕС в этом вопросе, но если его не будет, нам придется двигаться вперед с союзниками, которые хотят принять такие меры", – отметил министр.

По его словам, активы будут использованы как гарантия выплаты репараций. Кэмерон сказал, что не считает, что план облигаций каким-то образом подорвет репутацию лондонского Сити.

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По словам журналистов, этот план более радикальный, чем предложения, которые обсуждались в Евросоюзе, о предоставлении Украине лишь неожиданных доходов от активов российского центрального банка, которыми владеет Запад. Такая годовая сверхприбыль оценивается в 4 миллиарда долларов.

План будет особенно полезен для Украины, если Конгресс США будет продолжать блокировать предоставление помощи Украине, поскольку это даст новый источник средств для закупки вооружения и финансирования дефицита бюджета.

Замороженные активы РФ

США являются сторонниками конфискации активов РФ. Министр финансов Джанет Йеллен призвала срочно конфисковать примерно 300 миллиардов долларов и использовать их для долгосрочной реконструкции Украины.

В то же время некоторые страны ЕС опасаются такого радикального шага. Наибольшую осторожность выразили Франция и Германия, а также Европейский центральный банк. По словам людей, знакомых с этим вопросом, они обеспокоены местью со стороны России против европейских активов, а также влиянием на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.

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