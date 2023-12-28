Делеко не все замороженные активы представляют собой просто деньги на счете в банке.

В последние дни заметно активизировались разговоры о возможной передаче Украине замороженных российских активов, находящихся в западных юрисдикциях. Агентство Reuters собрало разрозненные данные о том, сколько этих денег есть на самом деле, и что они собой представляют.

Отмечается, что российский Центробанк, как это делают все центральные банки мира, держит свои золотовалютные резервы в наиболее ликвидных активах, таких как основные мировые валюты, золото и государственные облигации. До вторжения в Украину около половины этих резервов хранились на Западе.

По данным самого же Центробанка РФ, в целом в странах Запада заморожены такие активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Это была как раз половина от тех 612 миллиардов долларов золотовалютного резерва, который РФ имела на начало вторжения в Украину.

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Сам Центробанк не раскрыл структуру замороженных активов, но из альтернативных источников известно, что большую часть составляют активы, номинированные в евро – в эквиваленте 207 миллиардов долларов. Непосредственно в долларах США заморожено 67 миллиардов. Кроме того, в британских фунтах заморожены активы стоимостью 37 миллиардов долларов, в японских иенах – на 36 миллиардов долларов, в канадских долларах – на 19 миллиардов долларов, на 6 миллиардов долларов в австралийских долларах, 1,8 миллиардов долларов в сингапурских долларах, в швейцарских франках – около 1 миллиарда долларов.

Центральный банк России заявил, что эти активы были в основном представлены в виде иностранных ценных бумаг, банковских депозитов и корреспондентских счетов, номинированных в соответствующей валюте.

Крупнейшие пакеты банковских облигаций были в государственных облигациях Китая, Германии, Франции, Великобритании, Австрии и Канады.

А вот золотой запас Центробанка хранился в самой России, тогда как активы в юанях находятся в Китае.

Украина может получить замороженные активы страны-агрессора

Как писал УНИАН, США предлагают рабочим группам G7 рассмотреть пути конфискации $300 миллиардов замороженных активов Российской Федерации. Союзники Украины спешат согласовать соответствующий план ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

Но этот вопрос вызывает горячие дискуссии в европейских столицах. В частности их интересовало, как разработать такую политику и оценить связанные с ней риски.

В России угрожают конфисковать все западные активы, застрявшие в российской юрисдикции, если Запад начнет передавать Украине замороженные российские деньги.

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