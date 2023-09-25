Меморандум включает 522 млн долларов на укрепление энергосистемы, из которых 100 млн – при выполнении определенных условий.

Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для обеспечения устойчивости энергосистемы Украины.

Как говорится в сообщении на сайте посольства США в Украине, меморандум включает 522 млн долларов на ее укрепление, из которых 100 млн – при выполнении определенных условий.

Соглашение предусматривает сотрудничество с целью улучшения устойчивости энергетической системы Украины, в частности путем восстановления критической инфраструктуры, внедрение распределенной генерации, реформирование энергетического сектора и содействие послевоенному переходу Украины к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в ЕС энергетической экономике.

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"При условии наличия средств, правительство США намерено предоставить Украине помощь на общую сумму 522 млн долларов США, из которых 422 млн долларов США новой помощи в сфере энергетики, и 100 млн долларов – при условии выполнения соответствующими органами государственной власти Украины мероприятий, указанных в параграфе 3 этого раздела", – говорится в тексте.

Условиями для предоставления 100 млн является ряд шагов в реформах энергетического сектора, а именно:

утверждение нового устава и создание Наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины" – до 30 октября 2023 года;

прогресс в выполнении плана корпоратизации ГП "НАЭК "Энергоатом" (начало конкурсной процедуры на избрание членов Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" – до 30 ноября 2023 года;

создание ПАО "Энергоатом" – до 31 декабря 2023 года);

НКРЭКУ должна до 1 апреля 2024 года установить порядок, объем, степень и периодичность представления информации об оптовой торговле энергоносителями, касающиеся законодательства REMIT.

Для реализации соглашения должны создать Руководящий комитет, в который войдут представители Минэнерго, Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, НКРЭКУ, Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, а с американской стороны – представители Госдепа, Министерства энергетики, Агентства США по международному развитию. Комитет будет проводить ежеквартальные встречи для оценки прогресса.

Меморандум по своему характеру не является обязывающим соглашением.

Война в Украине и ситуация в энергосистеме

В октябре 2022 года оккупанты начали бомбить объекты критической инфрструктуры Украины. Первая серьезная ракетная атака, после которой по всей Украине начались отключения света была 10 октябя 2022 года.

В августе 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что сейчас формируется многоуровневая защита энергетических объектов.

21 августа 2023 года министр энергетики Герман Галущенко зявил о том, что Энергосистема Украины будет готова к прохождению зимнего сезона. Галущенко подчеркнул, что в случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов не планируется вводить ограничения в подаче электроэнергии потребителям.

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