Галущенко подчеркнул, что в случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов не планируется вводить ограничения в подаче электроэнергии потребителям.

Энергетическую инфраструктуру Украины готовят к эффективной работе зимой, а соответствующие учреждения готовы обеспечить быстрое реагирование на возможные экстренные ситуации.

Об этом отметил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге во время рабочей поездки на Львовщину, сообщает официальный канал Минэнерго.

"Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения отопительного зимнего сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак, которые мы не можем прогнозировать. Цель врага - достичь блэкаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы", - сказал Герман Галущенко.

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Он подчеркнул, что в случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов не планируется вводить ограничения в подаче электроэнергии потребителям.

"Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут иметь временный характер", - добавил министр.

Подготовка к зимнему сезону в Украине - детали

"Нафтогаз Украины" сообщил, что запустил две газовые скважины. Это существенно увеличит ежедневную добычу и поможет в подготовке к предстоящей зиме.

На фоне подготовки к отопительному сезону ремонт энергосистемы Украины идет по плану. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, на данный момент удалось отремонтировать 5 атомных энергоблоков, еще 4 находятся в ремонте, также отремонтированы 62% энергоблоков ТЭС и 70% ТЭЦ.

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