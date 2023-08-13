По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сейчас формируется многоуровневая защита энергетических объектов.

На фоне подготовки к отопительному сезону ремонт энергосистемы Украины идет по плану.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, подводя итоги недели в Facebook, на данный момент удалось отремонтировать 5 атомных энергоблоков, еще 4 находятся в ремонте, также отремонтированы 62% энергоблоков ТЭС и 70% ТЭЦ.

Кроме того, отремонтированы и находятся в ремонте 32 агрегата ГЭС. "Укрэнерго" почти на 80% отремонтировало магистральные сети. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния.

Видео дня

"Понимаем высокую вероятность, что россияне продолжат масштабные атаки на энергосистему", - написал премьер, отметив при этом, что формируется многоуровневая защита энергетических объектов.

Удары по энергосистеме Украины

В октябре 2022 года оккупанты начали бомбить объекты критической инфрструктуры Украины. Первая серьезная ракетная атака, после которой по всей Украине начались отключения света была 10 октябя 2022 года.

С октября по март Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

4 августа 2023 года стало известно о том, что в Украине не восстановили и 2% от разрушенной энергосистемы. В результате российской агрессии ТЭС и ТЭЦ получили повреждения оборудования на 29,9 млрд грн, но аварийно-восстановительные работы выполнили всего на 482 млн грн.

Вас также могут заинтересовать новости: