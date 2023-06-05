Микрофинансовые организации в РФ теперь будут проверять платежеспособность и долговую нагрузку клиента перед заключением договора.

В Госдуме РФ предложили ввести ограничение на выдачу микрозаймов населению и выдавать не более трех кредитов на одного человека.

Как сообщают "Известия", инициатива уже направлена в Центробанк. Сообщается, что микрофинансовые организации (МФО) теперь будут проверять платежеспособность и долговую нагрузку клиента перед заключением договора.

"Микрофинансовые займы получить намного проще: они выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено", - заявил автор инициативы, депутат от фракции "Справедливая Россия" Александр Аксененко.

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В Госдуме считают, что ограничительная мера поможет "обезопасить россиян от чрезмерного финансового бремени".

С 1 июля максимальная ставка в России составит 0,8% в день (292% годовых), а размер переплаты — до 130% от суммы займа.

"Введение подобных ограничений может пойти на пользу россиянам", - заявила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова, отметив при этом, что нередко граждане обращаются за микрозаймами, "действуя на эмоциях и не оценивая свои реальные силы", а также "используют новый микрозайм для погашения старого, тем самым увеличивая долг и загоняя себя в патовую финансовую ситуацию".

В то же время, зампред экспертного совета "Банка России" по защите прав потребителей Эльман Мехтиев заявил, что количественное ограничение микрозаймов до двух-трех на человека не решит проблему закредитованности граждан, поскольку ключевую роль здесь играет показатель долговой нагрузки.

Гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев считает, что ужесточение требований приведет к тому, что люди начнут прибегать к услугам нелегалов. "Если участников рынка обязать требовать справки о доходах, миллионы граждан окажутся за бортом легальной системы кредитования и пойдут искать деньги у черных заемщиков", — поясняет он.

По итогам первого квартала 2023 года чистые процентные доходы 30 крупнейших МФК превысили 14,17 млрд рублей. Чистая прибыль компаний выросла почти в два раза — до 6,11 млрд рублей.

Крах российской экономики

За первые четыре месяца 2023 года доходы федерального бюджета снизились на 22% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

За апрель дефицит бюджета превысил 1 трлн рублей, а спад нефтегазовых доходов ускорился до 64% после 43-46% в январе–марте.

По состоянию на 18 мая 2023 года в России была зафиксирована самая большая нехватка рабочей силы за почти 30 лет. На 35% российских предприятий не хватало рабочих рук.

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