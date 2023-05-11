Нефтегазовые доходы российского бюджета за январь–апрель снизились на 52%.

По данным Минфина РФ, за первые четыре месяца 2023 года доходы федерального бюджета снизились на 22% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Расходы в то же время выросли на 26%. Общий дефицит бюджета составил 3,42 триллиона рублей, в то время как в годовом плане Минфина дефицит бюджета за весь 2023 год должен был составить 2,9 триллиона рублей.

Нефтегазовые доходы российского бюджета за январь–апрель снизились на 52% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 2,2 триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Минфина.

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Российская Федерация почти полностью отказалась от валют "недружественных" стран в трансграничных расчетах, сказал замглавы Минфина Алексей Моисеев. По словам замминистра, в паре "рубль - евро" трансграничные расчеты еще "немного" проводятся. Однако постепенно они тоже "сходят на нет", отметил он.

ФСБ РФ встревожена недостаточным количеством иностранной валюты в российских банках. Дефицит возник на фоне действия западных санкций, которые сильно ограничивают в возможностях банковскую систему РФ.

Ранее член совета НБУ Василий Фурман указал, что в случае, если Запад применит против России "полный блок" санкций, ситуация станет критической. Об этом также предупреждали в МВФ.