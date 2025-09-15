Украинцы в возрасте от 40 лет смогут бесплатно проходить ежегодное медобследование.

Зарплату врачей первичной и экстренной помощи должны повысить в следующем году до 35 тыс. грн. На это предусмотрено 41 млрд грн.

Отдельно 10 млрд грн планируют направить на скрининги здоровья людей в возрасте от 40 лет. Такие цифры заложены в проекте Госбюджета на 2026 год, представленном правительством.

Наибольшее внимание на бесплатных медосмотрах будет уделяться профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и психическому здоровью. Суммарно на отрасль здравоохранения планируют потратить в 2026 году 258 млрд грн. Это на 38,2 млрд грн больше нынешних показателей.

Главная расходная часть, а это 191,6 млрд грн – программа медицинских гарантий. В частности 141,9 млрд грн будет направлено на лечение военных, реабилитацию, лечение тяжелых травм и ожогов, кардиохирургию, онкологию и тому подобное. Отдельно на 8,7 млрд грн закупят бесплатные лекарства для граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Централизованные закупки препаратов (онко, орфанные, сердечно-сосудистые, эндопротезы) должны "съесть" из бюджета-2026 в общем подсчете 15,1 млрд грн.

Еще 18,6 млрд грн выделят на публичные инвестпроекты. Сюда входят расходы на перинатальные центры, помощь матерям и новорожденным, психиатрическую помощь, закупку оборудования, поддержку центров реабилитации.

Напомним, о своих планах ввести для украинцев от 40 лет бесплатное ежегодное ежегодное медобследование с 2026 года премьер-министр Юлия Свириденко заявила еще месяц назад.

Главной целью подобной инициативы должна стать профилактика и преодоление болезней, которые становятся наиболее распространенными причинами преждевременной смертности и потери трудоспособности.

Также Минздрав выразил обеспокоенность нехваткой кадров в медучреждениях и пообещал сделать перерасчет заработных плат для врачей. Была озвучена цифра повышения до 35 тысяч гривень.

