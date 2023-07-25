Более 90% всех кредитов, которые временно попали в категорию проблемных, возникли из-за военной агрессии, говорит эксперт.

При благоприятной экономической ситуации объем "нерабочих" (проблемных) потребительских кредитов физическим лицам к концу года может сократиться до 28% от общего количества кредитов – сейчас этот показатель превышает 30%.

Такое мнение в переданном УНИАН комментарии высказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев.

По словам эксперта, с 24 февраля 2022 года до конца 2022 года количество "нерабочих" банковских кредитов физическим лицам выросло почти вдвое: с 17% до 31% от общего количества кредитов, выданных еще до начала широкомасштабного вторжения.

Видео дня

При этом в первом квартале 2023 года продолжилась негативная тенденция по росту таких займов — по состоянию на апрель 2023 года количество таких кредитов достигло значения в 32%.

Замотаев отметил, что более 90% всех кредитов, которые временно попали в категорию проблемных, возникли из-за военной агрессии.

Основные причины увеличения таких кредитов-потеря имущества вследствие вооруженной агрессии; потеря работы; вынужденный переезд в другой город или страну; весомые травмы (ранения) или же смерть заемщика.

Лишь со второго квартала 2023 года наблюдается постепенное уменьшение количества "нерабочих" кредитов: на июнь их количество сократилось на 1-1,5% от общего объема займов.

Среди основных факторов, положительно повлиявших на уменьшение объема проблемных кредитов, банкир выделил постепенное освобождение части оккупированных врагом территорий и соответственно возобновление бизнес-деятельности на этих территориях, заторможенную инфляцию, сокращение безработицы почти на 3%, развитие малого и среднего бизнеса, а также стабилизацию на валютном рынке.

Чтобы не оказаться в ситуации, когда заемщик не сможет рассчитываться по кредитам, банкир советует:

выбирать финучреждение, избегая сомнительные конторы по микрокредитованию, ведь проценты по их займам - это финансовая "удавка";

иметь финансовую "подушку" на 2-3 месяца на случай неожиданной потери работы или трудоспособности, что позволит избежать долгов по кредиту;

в случае, если кредит нужен для того, чтобы покрыть долги по полученным ранее кредитам ("перекредитоваться"), то обратить внимание на прозрачность и лояльность условий получения такого кредита;

выбрать кредит, который максимально соответствует потребностям и возможностям заемщика, в финучреждения с широкой "линейкой" кредитных программ с простыми и понятными условиями;

в случае возникновения финансовых трудностей, заемщику стоит обратиться в банк для наработки совместного плана реструктуризации кредитной задолженности.

"Страна живет надеждами на как можно быструю победу в войне. Однако цинизм войны заключается в непредсказуемости ее последствий. Желательно, чтобы граждане, по тем или иным причинам нацеленные взять банковский кредит, были осмотрительными, обращая внимание не только на условия кредита, но и на репутацию финучреждения. И конечно, на случай форс-мажоров у заемщика должен быть "план Б", чтобы не оказаться в полной зависимости от кредитных долгов", - подытожил Замотаев.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины пересмотрел прогноз по кредитных потерь из-за российского вторжения с 30% до 20%. С начала войны банки признали потерю почти 15% портфеля, работавшего на момент российского вторжения.

"С учетом этих дополнительных потенциальных убытков совокупные потери портфеля из-за войны будут приближаться к оценкам Национального банка годичной давности - около 20%", - отметили в НБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: