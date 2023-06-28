С начала войны банки признали потерю почти 15% портфеля, работающего на момент российского вторжения.

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз по кредитным потерям из-за российского вторжения с 30% до 20%.

Как говорится в Отчете НБУ о финансовой стабильности, с начала войны банки признали потерю почти 15% портфеля, работающего на момент российского вторжения.

"С учетом этих дополнительных потенциальных убытков совокупные потери портфеля из-за войны будут приближаться к оценкам Национального банка годовой давности - около 20%", - добавили в Нацбанке.

Видео дня

В то же время, часть бизнес-кредитов, находящихся в реструктуризации и для которых ослаблены условия обслуживания, могут со временем стать неработающими.

В НБУ отметили, что пессимистический сценарий кредитных потерь в случае длительных негативных последствий от дефицита электроэнергии не реализовался.

Кредиты во время войны

Проблемный кредит - это кредит, по которому заемщик не выполняет условия кредитного договора. Такая услуга, как кредитование, предполагает получение банком или другой кредитной организацией финансовой выгоды. Она заключается в начислении клиенту процентов за пользование кредитными средствами.

5 июня 2022 года стало известно о том, что украинцам будут списаны долги по кредитам на жилье, уничтоженное оккупантами.

2 декабря 2022 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект (№ 7441−1) о списании кредитов на жилье и авто, которые были повреждены или разрушены во время войны.

На 1 января 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила 38%, по сравнению с 30% на 1 января 2022 года. Объем неработающих кредитов вырос за год на 87 млрд грн – до 432 млрд грн.

По состоянию на 31 мая 2023 года Нацбанк заметил тревожную тенденцию: украинцы перестают возвращать банкам долги. Общий объем кредитного портфеля банков уменьшился на 11,1 млрд грн. Объем кредитов, по которым не выполняются обязательства, в апреле увеличился на 1,2 млрд грн. Общая сумма неработающих кредитов составила 435,3 млрд грн. Большая часть – 326 млрд грн – приходилась на банки с государственной долей участия.

Вас также могут заинтересовать новости: