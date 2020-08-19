Поднимет ли новое министерство промышленное производство в Украине

Дмитрий Шварц

Правительство совместно с парламентом в июле запустили процесс создания нового министерства – по вопросам стратегических отраслей промышленности. Для этого в составе Кабинета министров появилась должность еще одного вице-премьера, на которую назначили экс-главу Государственного космического агентства Олега Уруского.

Уже с самого старта работы новой бюрократической структуры возникли серьезные сомнения в успешности этой инициативы

По задумке инициаторов, такой шаг должен придать импульс стагнирующей отечественной промышленности, объемы производства которой неуклонно падают с прошлого года, что грозит серьезными проблемами, особенно, на фоне нынешнего коронакризиса.

Несмотря на излучаемый руководством страны оптимизм, уже с самого старта работы новой бюрократической структуры возникли серьезные сомнения в успешности этой инициативы.

Начнем с того, что уже в само название министерства заложена доля неопределенности. Какие отрасли считаются стратегическими, а какие – нет? Вряд ли кто-то встречал четкий ответ государственных мужей на этот вопрос.

Конечно, правительство давно могло бы внести некую ясность в данном направлении. Для этого нужно было утвердить новый перечень государственных предприятий, которые не подлежат приватизации и представляют стратегическую важность для государства.

Еще в октябре прошлого года парламент отменил действие предыдущего списка и дал Кабмину три месяца, чтобы подготовить для утверждения обновленный перечень. Но этого решения правительство не приняло до сих пор.

Хорошо, что некую ясность в данном вопросе внес вице-премьер Уруский. Он дал понять, что работать планирует в основном с «оборонкой» и космической отраслью.

Видимо, остальные отрасли промышленности не считаются «стратегическими» и не будут входить в сферу управления новым ведомством.

Кроме этого, само появление нового министерства автоматически является неким упреком существующему мегаведомству – Министерству по вопросам развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ведь именно оно ранее являлось куратором указанных отраслей.

Одним из подтверждений этого является заявление по итогам посещения Уруским ведущих предприятий отечественного ОПК – конструкторского бюро «Луч» и госхолдинга «Артем». На этой встрече было озвучено, что из-за отсутствия единого центра принятия решений под угрозой оказалось выполнение Украиной международного контракта по производству ракет.

К этому можно добавить, что в конце первого квартала Минэкономики должно было завершить обзор состояния оборонно-промышленного комплекса страны. Но Кабмин утвердил этот документ лишь в конце мая, после чего направил документ на рассмотрение в Совет нацбезопасности и обороны.

Понятно, что обзор содержит секретную часть, но хотелось знать хотя бы в общих чертах состояние отрасли. Может в ней уже «стратегического» компонента почти не осталось?

На фоне такой работы правительственных структур в течение последнего года госконцерн «Укроборонпрома» и его руководство выглядели намного более продуктивным.

Среди прочего, гендиректор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус и его команда разработали программу реформирования концерна, подразумевающую его ликвидацию и создание ряда специализированных оборонных госкорпораций.

Самой главной проблемой для «стратегического» министерства являются деньги. Вернее – их отсутствие

Уруский после нескольких дней пребывания в должности объявил, что нынешнее руководство и менеджмент «Укроборонпрома» в ближайшее время заменят. Саму реформу госконцерна министр поддерживает, но вряд ли стоит ожидать, что она пройдет по тем лекалам, которые создала отправляемая в отставку команда концерна.

Но самой главной проблемой для «стратегического» министерства являются даже не определение сфер ответственности и проблемы управления процессами, а деньги. Вернее – их отсутствие.

Абсолютно очевидно, что в условиях кризиса, который привел к падению валового внутреннего продукта во втором квартале на 11,4 процента, не стоит ожидать, что из госбюджета польется финансовый дождь на новую структуру. Потому ей придется рассчитывать на свои силы и умение выжимать максимум при крайне неблагоприятных условиях, в которых живет страна и мир в целом.

Но в эти сложные времена есть и ростки позитива. За последний месяц одно из крупнейших промышленных предприятий страны днепровский «Южмаш» успел достичь договоренности с южнокорейской группой Caris, которая планирует производить в Украине электробусы и зарядные станции к ним. Возможное сотрудничество оценивается в 23 млрд грн.

Помимо этого, заинтересованность в услугах «Южмаша» высказал чешский концерн Witkowitz. Чехи планируют инвестировать не менее 50 млн евро в проекты по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производства водородных двигателей.

Возможно, что «Южмаш» со временем научиться зарабатывать деньги и на своей профильной деятельности – производстве ракет. Уруский уже озвучил идею объединения предприятия с конструкторским бюро «Южное» для реализации ряда важных для государства задач.

Остается надеяться, что эти планы станут явью, а новое министерство не будет заниматься реформами ради реформ, а выведет вверенные ему отрасли на новый уровень. Хотя, признаюсь, пока особой надежды на это нет.

А от правительства, наконец, хочется увидеть внятную программу поддержки и развития всех отраслей национальной промышленности, которые заждались эффективной руки помощи государства.

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Автор: Дмитрий Шварц