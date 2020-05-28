"Политическая ангажированность": Бахматюк прокомментировал решение ВАКС о мере пресечения в деле VAB Банка

Олег Бахматюк констатировал, что решение ВАКС остановило движение на пути к мирному решению вопроса возврата задолженности банков.

Акционер одного из крупнейших агрохолдингов Украины "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк прокомментировал решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, который заочно постановил взять его под стражу.

Об этом говорится в заявлении Бахматюка, опубликованном пресс-службой агрохолдинга.

"Решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, которое отменило законное решение первой инстанции, является демонстрацией политической ангажированности этого судебного процесса и было, к сожалению, принято при непосредственном вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника, который считает меня личным врагом и действует из мотивов личной мести, пренебрегая правосудием. Артем Сытник, по моим данным, лично ездил в ВАКС и де-факто вмешивался в процесс. Прямым доказательством этого является то, что в идентичных делах той же Апелляционной палаты ВАКС, например, в деле Клименко и по делу Клюева - было принято прямо противоположное решение, и суд отказал в применении мер пресечения в виде содержания под стражей", - заявляет Бахматюк.

По его словам, сегодняшнее решение ВАКС необъяснимо с точки зрения права и является нелогичным. "Такое решение можно объяснить только политической конъюнктурой, и оно не имеет никакого отношения к принципам и нормам украинского и международного права", - считает он.

Бахматюк напомнил, что Сытник при подготовке заседания якобы находится в тесном контакте с судьями Апелляционной палаты, чтобы убедить их в вынесении такого решения.

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"Это происходило на фоне переговоров и моих деклараций о готовности к сотрудничеству для возврата средств задолженности в бюджет государства (напомню всем, что первый раз я предложил отдать деньги государству два года назад). Мы хотим сохранить рабочие места, что чрезвычайно важно в период пандемии, мирового экономического кризиса, что затронул и экономику Украины. Мы хотим сохранить предприятие - крупного налогоплательщика и важного участника экономических процессов. Мы хотим быть положительным примером решения ситуации, возникшей после беспрецедентной банковской чистки, которая проводилась НБУ в 2014-2015 годах, когда с рынка были выведены большинство украинских банков. Хотим быть примером таких инициатив для других банков и их владельцев, что было бы в интересах государства", - говорится в тексте заявления.

"К сожалению, люди, которые с нами воюют, используя свои возможности и свое влияние, не действуют в интересах Украины, уничтожая большую компанию, крупного налогоплательщика, большого работодателя. Они действуют в собственных интересах. Они действуют из собственных амбиций и нежелания признавать собственные ошибки и незаконность своих действий. Жаль, что Апелляционная палата ВАКС отменила законное решение первой инстанции и приняла в свою очередь решение незаконное, которое будет обжаловано в международных судах как такое, которое противоречит принципам верховенства права", - убежден Олег Бахматюк.

Он также констатировал, что решение ВАКС остановило движение на пути к мирному решению вопроса возврата задолженности банков.

"Это стало демонстрацией, что хорошие инициативы с положительными экономическими последствиями нашему государству, к сожалению, неинтересны. Что такие люди, как Сытник и его окружение, используя свое служебное положение и политическое влияние, могут безнаказанно расправиться с человеком, который позволил себе озвучить четкую принципиальную позицию в отношении директора НАБУ и его действий и методов", - пояснил Бахматюк, называя сложившуюся ситуацию неожиданной из-за ее абсурдности и неправомерности.

Ситуация, поясняет Бахматюк, показывает, что граждане Украины являются незащищенными перед политической конъюнктурой, могут быть наказаны за свою позицию полным нарушением правовых норм.

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