В Нацагентстве видят риски из-за исключения из "реестра коррупционеров" лиц, которые не задекларировали имущество на 1,3 млн грн и уплатили за это штраф.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый нардепами законопроект №9587-Д об ответственности за несвоевременную подачу деклараций.

"Это позволит вернуть его на повторное рассмотрение Верховной Раде. Такое решение является единственным в правовой плоскости, которое удовлетворит запрос общества на победу над коррупцией и европейское будущее Украины", - объяснили в агентстве.

Отмечается, что такое решение в НАПК приняли из-за того, что в этом законопроекте есть норма, согласно которой лицо, подавшее заведомо недостоверные сведения в декларации на сумму до 1,3 млн грн, в случае уплаты штрафа не попадает в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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"Законотворцы поддержали и изменения, которыми будут скрыты данные упомянутого реестра от граждан, журналистов и добропорядочных руководителей, путем не внесения сведений о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также удаления большинства уже имеющихся сведений о лицах, привлеченных к ответственности за совершение административных и уголовных связанных с коррупцией и коррупционных правонарушений", - отмечают в антикоррупционном ведомстве.

По данным НАПК, реестр сейчас насчитывает 46 тыс. 556 человек, из которых 1 тыс. 961 человек привлечен к дисциплинарной ответственности, 29 тыс. 457 - к административной, а 15 тыс. 138 – к уголовной.

В то же время, после внесения изменений, предусмотренных вышеупомянутым законопроектом, ориентировочно останется 5 тыс. 21 человек и будет удалено более 10 тыс. человек осужденных за коррупционные преступления.

"После удаления почти 80% данных реестра ни президент, ни премьер-министр, ни министры, ни руководители других органов власти, ни общественные организации, ни общественный совет добропорядочности и ВККС, которые в ближайшее время должны обеспечить назначение более 2 тыс. судей, при принятии решений о назначении не будут иметь официального источника данных о лицах, которые были внесены в него", - уточнили в Нацагентстве.

Рада возобновила е-декларирование

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты о восстановлении электронного декларирования, а также об ответственности за несвоевременное представление деклараций.

За принятие первого проголосовали 329 народных депутатов, второго - 305.

В то же время, законопроект о возобновлении декларирования предусматривает закрытость реестра деклараций еще на один год, а законопроект об ответственности за несвоевременное представление деклараций - избежание ответственности, если чиновник "забыл" задекларировать имущество на 1,3 млн грн.

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