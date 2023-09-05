Нардеп Ярослав Железняк отметил, что международные партнеры вряд ли одобрят принятие закона, являющегося структурным "маяком" МВФ, из-за противоречивых правок.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты о восстановлении электронного декларирование, а также об ответственности за несвоевременную подачу деклараций.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в частности, за принятие в целом законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины Об определении порядка подачи деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения" (№ 9534) проголосовали 329 народных депутатов.

При этом, по словам первого зампредседателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослава Юрчишина, подготовленный ко второму чтению законопроект предусматривает закрытость реестра деклараций еще на один год.

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"Самый большой риск законопроекта - закрытость реестра деклараций еще на один год. Народные депутаты очевидно боятся осмелиться показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны. Большинство аргументов за закрытый реестр - это манипуляция, цель которой - оттянуть как можно дальше момент, когда придется отчитываться за отпуска в Дубае и новые имения на Печерске", - написал он в Facebook.

При этом отмечается, что глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина предлжила на голосование поправку №371 о немедленном открытии реестра, однако, по словам нардепа Железняка, правка не набрала достаточного количества голосов - всего 199 при необходимых 226.

"Не уверен, что это засчитают как выполнение одного из структурных маяков МВФ (хотя уже дедлайн 1 августа мы пропустили). Из-за нормы о закрытых на год декларациях. Ну и будет проблема из-за только что принятого 9587-д об изменениях в КУАП по декларациям. Поэтому, думаю, по ним (9534 и 9587-д) будет в результате техническое вето", - написал Железняк.

Относительно законопроекта № 9587-д об ответственности за несвоевременную подачу деклараций, нардеп отметил, что его поддержали 305 депутатов, однако была принята правка № 25 об избежании ответственности, если чиновник "забыл" задекларировать имущество на 1,3 млн грн.

"Из-за наличия правки №25 мы не голосовали. Не думаю, что в таком виде закон подпишут или одобрят международные партнеры", - написал Железняк.

Декларирование в Украине

Как сообщал УНИАН, из-за полномасштабного вторжения России в Украину приостановили обязательное декларирование, а депутаты и чиновники получили возможность подавать электронные декларации о доходах только по желанию.

27 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о возобновлении декларирования. Законопроект предусматривает, что декларации должны быть поданы не только за этот год, но и за все предыдущие.

Восстановление декларирования является структурным "маяком" программы расширенного финансирования МВФ.

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