С сегодняшнего дня, 3 ноября, в мобильном приложении Monobank запустили новую функцию совместных карт, которые позволяют делиться счетом с близким человеком.

Как сообщил сооснователь monobank в своем Telegram-канале Олег Гороховский, под картой mono можно нажать "Открыть доступ", выбрать близкого человека, установить лимит расходов на месяц, после чего он сможет тратить деньги с вашего счета.

"Чтобы все было и удобно, и по закону, у получателя доступа создается уникальная карта с собственным номером. Но баланс на ней общий с вашим", - отметил Гороховский.

По его словам, тот, кто открывает доступ, видит все расходы с карты, а тот, кому открывают - только свои. Доступ к карте можно закрыть в любое время.

Отмечается, что новая функция уже доступна всем пользователям после установки последней версии приложения.

16 октября из-за запуска акции по поиску лимонов в мобильном приложении monobank произошел частичный сбой. Не работали некоторые функции, многие клиенты не могли авторизоваться. Позже проблема была решена, но приложение еще долго работало с перебоями.

В августе сообщалось, что Monobank начал развивать собственную сеть терминалов. Тогда сообщалось о 1200 терминалах.

