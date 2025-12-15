НБУ выпустил еще одну новую памятную монету: какой номинал и когда можно купить (фото)

Общий тираж составил до 75 000 штук.

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету, посвященную одной из инновационных разработок украинских оружейников - "Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат "Magura".

Как сообщила пресс-служба регулятора, с помощью этих беспилотных катеров украинские военные не только уничтожили ряд российских кораблей, но и впервые в истории с беспилотной платформы морского базирования поразили воздушные цели: вертолеты Ми-8 и истребители Су-30.

"Поэтому наша новая памятная монета увековечивает инженерное мастерство украинских разработчиков оружия и боевую доблесть воинов, которые превратили морские дроны на один из самых эффективных видов вооружения в этой войне", - говорится в сообщении.

Монета имеет номинал 5 гривень. Тираж составляет до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

На ее реверсе изображен стилизованный надводный беспилотник "Magura", рассекающий морские волны. Вверху - сцена момента уничтожения вражеского истребителя Су-30, которая подтверждает эффективное противодействие врагу на море и в воздухе. Также на монете изображена эмблема Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

На аверсе монеты на матовом фоне изображен стилизованный образ Магуры - праславянской богини войны, победы и вечной жизни, покровительницы войска, в честь которой и назван беспилотный катер "Magura".

Памятная монета "Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат "Magura" введена в обращение 12 декабря 2025 года. Купить ее в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ можно с 16 декабря. Также приобрести памятные монеты можно будет в банков-дистрибьюторов.

В декабре Национальный банк Украины выпустил памятную монету, посвященную спецоперации "Паутинаˮ, которую Служба безопасности Украины провела в глубоком тылу врага.

НБУ представил новые оборотные монеты номиналом 10 гривен, посвященные единству и территориальной целостности Украины. В рамках серии "Мы сильны. Мы вместе" в обращение введены три памятные монеты, посвященные регионам, которые первыми оказались в эпицентре российской агрессии: Автономной Республике Крым, Донецкой и Луганской областям.

