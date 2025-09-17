Предприятия, которые не выполнят зарплату требование, рискуют потерять статус критически важных.

Размер минимальной зарплаты, необходимой для бронирования военнообязанных работников, с 1 января 2026 года может вырасти до 21,6 тысячи гривень. Дело в том, что правительство планирует повысить минимальную заработную плату украинцев в следующем году, согласно проекту бюджета.

Согласно постановлению Кабинета министров №76 от 27 января 2023 года, для бронирования военнообязанных работников предприятие, признанное критически важными, должно платить им не менее 2,5 размера минимальной зарплаты. Поскольку в 2025 году минимальная зарплата составляла 8 тысяч гривен, то критически важные предприятия могли забронировать работников, которым платили не менее 20 тысяч гривень.

В то же время, проект бюджета на 2026 год предусматривает увеличение минимальной заработной платы до 8647 гривень. Соответственно, критически важные предприятия смогут бронировать только тех работников, которые будут получать не менее 21 617,5 грн в месяц.

Видео дня

Предприятия, которые имеют забронированных работников и не выполнят зарплатное требование к бронированию, рискуют потерять статус критически важных, а, соответственно, и возможность бронировать военнообязанных.

Бронирование работников в Украине - последние новости

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о бронировании работников критических предприятий на 45 дней. Это позволит украинцам, которые не прошли ВВК и не обновили данные пройти процедуру бронирования и трудоустроиться на оборонные заводы.

При этом некоторые критически важные предприятия уже могут бронировать всех военнообязанных работников через "Дію". Касается это компаний, которые расположены и работают на прифронтовых территориях. Согласно решению правительства, изменение лимита бронирования будет осуществляться через портал "Дія" государственным органом, который признал предприятие критически важным, на основании обращения областных военных администраций, по месту фактической деятельности предприятия.

Вас также могут заинтересовать новости: