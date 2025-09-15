Чиновники ожидают, что в 2026 году работающие украинцы в среднем будут зарабатывать более 30 тысяч гривень.

Кабинет министров предлагает в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривень. Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Прожиточный минимум, в случае принятия главного финансового документа в нынешней редакции, вырастет до 3209 гривень. Железняк не уточняет, о каком именно прожиточном минимуме идет речь, но, скорее всего, это прожиточный минимум для трудоспособных лиц, размер которого в текущем году составляет 3028 гривень.

Кроме этого чиновники прогнозируют, что в 2026 году, средняя заработная плата украинцев превысит 30 тысяч гривень, то есть вырастет на 4146 гривень по сравнению с прогнозным показателем 2025 года.

Видео дня

Проект бюджета на 2026 год

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 15 сентября одобрил проект бюджета на 2026 год. По словам премьера Юлии Свириденко, расходы госбюджета предусмотрены на уровне 4,8 трлн гривень (что на 415 млрд гривень больше нынешних), доходы – 2 трлн 826 млрд грн (плюс 446,8 млрд грн). Больше всего чиновники в 2026 году предлагают потратить на оборону.

При этом дефицит бюджета прогнозируется на уровне до 18,4% от ВВП, что почти на 4% меньше показателя нынешнего года. Вместе с тем, в случае принятия главного финансового документа в нынешней редакции, Украине потребуется более 2 триллионов гривень финансовой помощи от партнеров.

Вместе с тем в бюджетной декларации на 2026-2028 годы чиновники подготовили два сценария военных расходов. Первый сценарий предусматривает прекращение огня в 2026 году. В таком случае оборонные расходы составят 1,817 трлн гривень. Если же достичь прекращения огня не получится, то оборонные расходы составят 2,6 триллиона гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: